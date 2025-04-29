Студент приговорен к 17 годам колонии за убийство младенца и сексуальные преступления

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Архангельский областной суд вынес приговор студенту техникума, который был признан виновным в убийстве новорожденного и ряде половых преступлений. Молодой человек получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, в августе 2023 года 14-летняя девочка-подросток родила ребенка в туалете торгового центра. Понимая, что не может заботиться о младенце, она сняла его на видео и отправила своему возлюбленному. Вместе они решили оставить малыша в уединенном месте, где он впоследствии погиб.
Суд установил, что ребенок был жизнеспособным при рождении. Также выяснилось, что юноша вел развратный образ жизни, вступал в интимные отношения с несовершеннолетними и распространял порнографические материалы. В ходе следствия он признал свою вину.
Ранее сотрудница аэропорта в Анталье нашла живого младенца в туалете. Позже выяснилось, что его родила и оставила там 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали, которая приехала в Турцию вместе со своей матерью Еленой. О причинах, по которым россиянки оставили новорожденного в аэропорту, читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
СК проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН
В Красноярском крае задержали мужчину за попытку похитить ребенка
Суд установил, что ребенок был жизнеспособным при рождении. Также выяснилось, что юноша вел развратный образ жизни, вступал в интимные отношения с несовершеннолетними и распространял порнографические материалы. В ходе следствия он признал свою вину.
Ранее сотрудница аэропорта в Анталье нашла живого младенца в туалете. Позже выяснилось, что его родила и оставила там 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали, которая приехала в Турцию вместе со своей матерью Еленой. О причинах, по которым россиянки оставили новорожденного в аэропорту, читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
СК проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН
В Красноярском крае задержали мужчину за попытку похитить ребенка
Дарья Осипова