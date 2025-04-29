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Студент приговорен к 17 годам колонии за убийство младенца и сексуальные преступления

Суд в Архангельске приговорил студента к 17 годам колонии за убийство младенца
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Архангельский областной суд вынес приговор студенту техникума, который был признан виновным в убийстве новорожденного и ряде половых преступлений. Молодой человек получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, в августе 2023 года 14-летняя девочка-подросток родила ребенка в туалете торгового центра. Понимая, что не может заботиться о младенце, она сняла его на видео и отправила своему возлюбленному. Вместе они решили оставить малыша в уединенном месте, где он впоследствии погиб.

Суд установил, что ребенок был жизнеспособным при рождении. Также выяснилось, что юноша вел развратный образ жизни, вступал в интимные отношения с несовершеннолетними и распространял порнографические материалы. В ходе следствия он признал свою вину.

Ранее сотрудница аэропорта в Анталье нашла живого младенца в туалете. Позже выяснилось, что его родила и оставила там 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали, которая приехала в Турцию вместе со своей матерью Еленой. О причинах, по которым россиянки оставили новорожденного в аэропорту, читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#подросток
#автобус
#ребёнок
#девочка
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в Турции
29 апреля 2025, 11:37

Фото: iStock/inewsistock

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Инцидент произошел в курортном городе Фетхие.
В автобусе находились туристы из Петербурга. Об этом сообщает издание «78» со ссылкой на очевидца.

Отмечается, что турецкий водитель с самого начала следования по маршруту выбрал агрессивную манеру вождения. В итоге водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.

По данным SHOT, в салоне автобуса находились 25 граждан РФ. По предварительным данным, пострадали 18 россиян. На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.

В начале апреле в ОАЭ произошло падение воздушного шара с российскими туристами. В инциденте никто не погиб. Несколько туристов получили травмы различной степени тяжести. Падение аэростата произошло, скорее всего, из-за резкого ухудшения погодных условий во время посадки воздушного шара. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

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#автобус
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СК проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН
СК проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН Игоря Рожнева
29 апреля 2025, 11:03

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игоря Рожнева. Тело было обнаружено в гараже в Красноярске.
По предварительным данным, речь, скорее всего, идет о суициде. Следственные органы устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.

«Приехал к родственникам, утром тело обнаружила дочь в гараже», - сообщил собеседник ТАСС.
Полковник внутренней службы Игорь Рожнев с 2016 года руководил объединением исправительных учреждений № 25 в Красноярске, а затем с 2020 по 2021 год возглавлял его преемницу — ИК № 24.

В начале февраля в Петербурге бард Вадим Стройкин покончил с собой. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью во время обыска в своей квартире. Музыканту было 59 лет.

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В Красноярском крае задержали мужчину за попытку похитить ребенка
29 апреля 2025, 09:24

Фото: iStock/Irina_Geo

В селе Идринское Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения 9-летнего мальчика. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 18 апреля 2025 года, когда ребенок играл в песочнице рядом с домом. К нему подошел 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии, который угостил детей сладостями и попросил провести его до дома знакомой.

Когда ребята отказались, мужчина схватил мальчика за руку и начал угрожать ему, что ударит, если тот закричит. На крики детей отреагировал сосед, который успел вмешаться и отбить ребенка у злоумышленника. Мужчина пытался сопротивляться и утверждал, что мальчик — его сын.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Злоумышленник задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

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#мальчик
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В Канкуне акулы растерзали туриста: останки выброшены на пляж
29 апреля 2025, 07:54

Фото: iStock/Nautilus Creative

В Мексике, на пляже города Канкун в штате Кинтана-Роо, были обнаружены останки 20-летнего туриста, обглоданные акулами до костей. Трагический инцидент произошел 23 апреля, когда на глазах у отдыхающих на берег выбросило тело Алехандро Гонсалеса из США.
Молодой человек пропал без вести 20 апреля, пытаясь спасти тонущую подругу. Ей удалось выжить, но Гонсалеса унесло в открытое море. Его спутники немедленно сообщили о происшествии властям, однако поисковые операции не принесли результатов.

По данным местных властей, причиной смерти стали нападения морских животных, предположительно акул. Пляж, где были найдены останки, был оцеплен для проведения дальнейшего расследования.

Российская туристка рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Истребитель F/A-18E ВМС США упал с палубы авианосца в Красное море и затонул
28 апреля 2025, 23:30

Фото: iStock/FiledIMAGE

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал за борт авианосца Harry S. Truman в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters, информацию подтвердила пресс-служба ВМС США.
Самолёт, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы во время буксировки в ангар. Вместе с истребителем за борт упал тягач, управляемый матросом, получившим незначительные травмы. Остальные члены экипажа эвакуировались без серьёзных последствий. Причины инцидента расследуются.

Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем. Тогда F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg: крейсер открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца.

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