В Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета

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В Курской области сотрудники полиции остановили автомобиль такси на блок-посту в Рыльском районе, где обнаружили сумку с патронами для пулемета и предметом, похожим на осколочные боеприпасы для гранатомета, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области.
Полиция обратила внимание на сумку пассажира во время проверки документов и изъяла находки для экспертизы.
Установлено, что боеприпасы незаконно хранил и перевозил местный житель 1977 года рождения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 части 1 УК РФ о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Ранее суд вынес приговор студенту техникума, который был признан виновным в убийстве новорожденного и ряде половых преступлений. Молодой человек получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Установлено, что боеприпасы незаконно хранил и перевозил местный житель 1977 года рождения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 части 1 УК РФ о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Ранее суд вынес приговор студенту техникума, который был признан виновным в убийстве новорожденного и ряде половых преступлений. Молодой человек получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова