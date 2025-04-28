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Студента-девственника обвинили в изнасиловании 14-летней девочки в Ульяновске

Фото: iStock/Alexander Semenov

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Ульяновске полиция задержала 18-летнего студента, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, передает «73 онлайн».
По словам молодого человека, школьница пытается отомстить ему за расставание, которое произошло еще до того, как ему исполнилось 18 лет. Студент заявил, что до сих пор является девственником.

Уточняется, что молодого человека арестовали на два месяца. 14-летняя заявительница рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что она действительно состояла в отношениях с задержанным, однако в октябре он агрессивно отреагировал на отказ в близости. По ее заверению, студент угрожал проломить девочке голову, если она не вступит с ним в интимные отношения.

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#студент
#человек
#изнасилование
#полиция
Посетителей «Бургер-Кинга» обвинили в изнасиловании девушки-инвалида в туалете
28 апреля 2025, 16:51

Фото: istockphoto/blinow61

Трех посетителей ресторана «Бургер-Кинг» в Москве обвинили в изнасиловании девушки-инвалида в туалете заведения. Как пишет Mash, все произошло 25 апреля в ТЦ «Шагал». Вячеслав, Эрдни и Очир в возрасте 24, 37 и 38 лет соответственно познакомились с матерью будущей жертвы.
Пока двое разговаривали с женщиной, третий уводил девушку-инвалида с шизотипическим расстройством в туалет. Неладное заподозрил один из уборщиков и рассказал обо всем матери потерпевшей, но та не отреагировала. Позже персонал отбил несчастную у злоумышленников, а менеджер вызвал полицейских. Уточняется, что жертва, скорее всего, могла не понимать всей сути происходящего. Известно, что трое мужчин приехали из Калмыкии.

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Студента-девственника обвинили в изнасиловании 14-летней девочки в Ульяновске

Вынесен приговор организаторам нелегальной экскурсии по Неглинке

Задержан мигрант по подозрению в подготовке теракта
#мир
#россия
#москва
#рестораны
#криминал
#мигранты
#изнасилование
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Вынесен приговор организаторам нелегальной экскурсии по Неглинке
Киму и Дубасу назначили 5,5 и 8,5 года колонии за нелегальную экскурсию
28 апреля 2025, 16:51

Фото: istockphoto/OlFedv

Организаторы нелегальной экскурсии, в результате которой погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас получили 5,5 и 8,5 года колонии соответственно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента из-зала суда.
«Назначить Киму 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Никите Дубасу — 8,5 года заключения», — озвучила приговор судья.

Суд частично удовлетворил иски потерпевших, с фигурантов взыскали 14 миллионов рублей и судебные издержки, пять человек отказались от своих исковых требований. Подсудимым зачли время, проведенное под арестом на время рассмотрения дела и предварительного разбирательства.

Группа из восьми человек погибла на прогулке по столичным коллекторам Неглинки 20 августа 2023 года.

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#мир
#россия
#новости
#суд
#тюрьма
#криминал
#москва
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В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв, названы причины
Министр МВД Ирана Момени: взрыв в порту Бендер-Аббаса произошел из-за халатности
28 апреля 2025, 16:20

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Халатность послужила причиной взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас. Об этом заявил глава МВД исламской республики Искандар Момени, его слова приводит Mehr. Он подчеркнул, что виновников уже задержали и образовали комиссию для расследования инцидента.
«…Расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность», — сказал министр.

Момени добавил, что российские самолеты, которые прибыли в порт помочь потушить пожар, пока не задействованы, но их используют при надобности. Взрыв порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. По последней информации, 46 человек погибли, свыше 1200 человек пострадали.

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#мир
#иран
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#взрывы
#мвд
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Рэпер VACÍO вступил в ЛГБТ*-комьюнити в Париже
28 апреля 2025, 15:56

Фото: iStock/Brastock Images

27-летний рэпер VACÍO, ранее утверждавший, что не считает себя представителем ЛГБТ*, провел время в Париже с племянником солиста «Иванушек International» Андреем Григорьевым-Апполоновым и транс*-блогером Игорем Синяком. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
VACÍO, который прославился благодаря своему костюму «носок на члене», был замечен на нетрадиционной вечеринке, организованной Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Гости собрались в квартире в Париже, где племянник Рыжего из «Иванушек» исполнял песни для участников мероприятия, а затем компания отправилась в ресторан.

Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, оказался в центре скандала после своего визита на «голую вечеринку» к Насте Ивлеевой, за что провел 25 суток в спецприемнике, захватив Новый год. В результате ему был назначен штраф в 200 тысяч рублей и 15 суток ареста за появление на публике в одном носке.

После этого инцидента певец обещал пойти в армию в прошлом году, однако не явился по повестке, так как уехал в США.

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
#сша
#штраф
#движение
#певец
#новый год
#мероприятия
#ресторан
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Массовое отключение связи и электричества произошло в Португалии и Испании
28 апреля 2025, 15:00

Фото: istockphoto/MushroomsArtSeven

Массовое отключение света и связи произошло в Португалии и Испании. Как сообщает La Sexta, речь идет о сотнях домов и предприятий.
«…Электричество в сотнях предприятий и домов, включая мобильные сети, было отключено в понедельник около 12:30 (13:30 мск. — ред.) во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан», — сказано в публикации.
Отключения произошли в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Севилье, Ла-Корунье и прочих городах. Отмечаются серьезные сбои в работе авиагавани Мадрид-Барахас. Из-за неработающих светофоров в ряде населенных пунктов парализовало движение. Журналисты подчеркнули, что причины произошедшего сейчас выясняют власти совместно с энергокомпаниями.

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#мир
#испания
#португалия
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#отключение
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