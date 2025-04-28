Студента-девственника обвинили в изнасиловании 14-летней девочки в Ульяновске

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В Ульяновске полиция задержала 18-летнего студента, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, передает «73 онлайн».
По словам молодого человека, школьница пытается отомстить ему за расставание, которое произошло еще до того, как ему исполнилось 18 лет. Студент заявил, что до сих пор является девственником.
Уточняется, что молодого человека арестовали на два месяца. 14-летняя заявительница рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что она действительно состояла в отношениях с задержанным, однако в октябре он агрессивно отреагировал на отказ в близости. По ее заверению, студент угрожал проломить девочке голову, если она не вступит с ним в интимные отношения.
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Уточняется, что молодого человека арестовали на два месяца. 14-летняя заявительница рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что она действительно состояла в отношениях с задержанным, однако в октябре он агрессивно отреагировал на отказ в близости. По ее заверению, студент угрожал проломить девочке голову, если она не вступит с ним в интимные отношения.
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Екатерина Коршунова