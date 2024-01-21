Daily News: Учителя начальных классов арестовали за сексуальные домогательства

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В США 26-летний учитель и тренер начальной школы в Нью-Джерси арестован по обвинению в сексуальных преступлениях с участием несовершеннолетних. Об этом пишет Daily News со ссылкой на местные власти.
Сторона обвинения утверждает, что учитель использовал социальные сети для поиска предложений о сексе от несовершеннолетних девушек. Он также настаивал, чтобы собеседницы сделали для него интимные фотографии и направлял им своим снимки.
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