СК: В Москве арестовали учителя, подозреваемого в совращении школьниц

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В Москве арестовали преподавателя преподавателя, которого подозревают в совращении нескольких учениц, об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«27-летнему мужчине, обвиняемому в развратных действиях в отношении несовершеннолетней на юго-востоке Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК продолжается проведение следственных и процессуальных действий», — сообщили в Следственном комитете Москвы.
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