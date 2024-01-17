В якутском интернате педагоги десять лет издевались над детьми-инвалидами

Фото: istock / Akintevs
В Якутии возбудили головное дело об истязании после информации о незаконных действиях в отношении воспитанниц школы-интерната для неслышащих. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным пресс-службы СУ СК России по региону, воспитателей у учителя в период с 2009 по 2017 год и с 2022 по 2024 год физически и психически издевались над детьми, родившимися в в 2003 и 2011 годах.
«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по обращению в следственные органы и сообщениям СМИ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетних)», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве учителя истории задержали за совращение 13-летней девочки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Иркутске 16-летний подросток с друзьями убили отчима и сбросили тело в реку
СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку в Подмосковье
В Шушарах на сгоревший склад Wildberries пробралась группа неизвестных
Алина Юрчак