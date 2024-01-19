В США полицейский заявил, что изнасиловал девушку «ненамеренно»

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В США полицейский признался в ненамеренном изнасиловании своей знакомой. Об этом пишет People.
Офицера из города Стилтон-Боро, 38-летнего Джастина Хейна, обвинили в изнасиловании. По словам пострадавшей 25-летней девушки, они с Хейн были знакомы. 10 января Джастин пришёл к ней в гости, когда девушка выходила из душа. Он подошёл к ней и стал трогать, на слова девушки о том, что ей это не нравится, мужчина не отреагировал. После насильного совершения полового сексуального акта, полицейский покинул дом знакомой.
Жертва обратилась в полицию. Позже она позвонила Джастину Хейна и записала разговор, в ходе которого тот заявил, что изнасиловал девушку «ненамеренно». При этом он понимал, что девушке не нравятся его действия, но данный факт стал «одной из вещей, которые заводят», добавил насильник.
В настоящее время Джастина Хейна уволили из полиции и арестовали.
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Жертва обратилась в полицию. Позже она позвонила Джастину Хейна и записала разговор, в ходе которого тот заявил, что изнасиловал девушку «ненамеренно». При этом он понимал, что девушке не нравятся его действия, но данный факт стал «одной из вещей, которые заводят», добавил насильник.
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Диана Аванесян