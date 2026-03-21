Daily Star: жительница США убила беременную подругу и трех ее детей

24‑летняя американка убила свою подругу, находившуюся на седьмом месяце беременности, а затем лишила жизни троих детей погибшей. Об этом пишет Daily Star.



Согласно материалам следствия, жертва скончалась от кровопотери. После этого обвиняемая расправилась с детьми женщины — семилетним мальчиком, двухлетним ребенком и годовалым младенцем. Их тела обнаружили в стиральной машине и сушильном аппарате.

Преступление раскрыли благодаря признанию подозреваемой. Она рассказала о содеянном одному из знакомых, который незамедлительно обратился в полицию. По совокупности обвинений женщину приговорили к пожизненному лишению свободы без права на условно‑досрочное освобождение.

Александр Огарёв

