Питбультерьер напал на четырехлетнего ребенка в Москве
Агрессивная собака набросилась на маленького ребенка в Москве. Ситуацию разрешили сотрудники полиции.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инцидент произошел на Суздальской улице. Четырехлетний мальчик гулял вместе с отцом, когда на него напал питбультерьер. Животное трижды укусило ребенка за лицо.
На момент прибытия полицейских собака сохраняла агрессивное поведение, а ее хозяин отсутствовал на месте происшествия. В связи с угрозой для окружающих сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие.
Как выяснилось в ходе проверки, животное находилось на свободном выгуле, сбежав со двора частного дома. Правоохранители задержали хозяйку пса и доставили ее в территориальный отдел МВД России. По факту нападения следственные органы возбудили уголовное дело.
