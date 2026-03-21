Питбультерьер напал на четырехлетнего ребенка в Москве

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Агрессивная собака набросилась на маленького ребенка в Москве. Ситуацию разрешили сотрудники полиции.



Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инцидент произошел на Суздальской улице. Четырехлетний мальчик гулял вместе с отцом, когда на него напал питбультерьер. Животное трижды укусило ребенка за лицо.

На момент прибытия полицейских собака сохраняла агрессивное поведение, а ее хозяин отсутствовал на месте происшествия. В связи с угрозой для окружающих сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие.

Как выяснилось в ходе проверки, животное находилось на свободном выгуле, сбежав со двора частного дома. Правоохранители задержали хозяйку пса и доставили ее в территориальный отдел МВД России. По факту нападения следственные органы возбудили уголовное дело.

Александр Огарёв

