Массовая драка произошла возле синагоги в Москве
Возле Московской хоральной синагоги в районе Китай-города случилась массовая драка. Инцидент произошел, когда верующие выходили из здания.
Очевидец событий поделился подробностями с изданием «Осторожно, новости». По его словам, группа молодых людей напала на прихожан. На видео с места происшествия слышны возмущенные выкрики нападавших с националистическим подтекстом.
Один из участников конфликта по имени Максим угрожал физической расправой. Он заявил, что «посадит на нож» мужчину, вышедшего из синагоги. После потасовки группа молодых людей направилась в сторону метро.
Причина столкновения официально не установлена. Автор видео и очевидец считают, что речь идет о нападении на почве антисемитизма. По их мнению, случившееся может быть связано с геополитической обстановкой, в том числе с ситуацией вокруг Ирана.
Читайте также: