Генконсул Румынии устроил ДТП в центре Петербурга
В центре Санкт‑Петербурга произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием генерального консула Румынии Лауренциу Константиниу. Авария случилась у дома № 42 по улице Чайковского.
По информации источника «78.ru», дипломат управлял служебным автомобилем BMW X4 и при попытке разворота создал опасную ситуацию на дороге. В результате машина генконсула столкнулась с Mercedes, за рулем которого находилась 56-летняя женщина. В ДТП обошлось без пострадавших.
Сотрудники ГИБДД, вызванные на место происшествия, установили, что виновником инцидента стал водитель BMW. Сам Константиниу заявил, что авария была несерьезной, и дело находится на рассмотрении полиции.
Согласно открытым источникам, генконсул имеет историческое образование, проходил службу в Вооруженных силах Румынии и ранее работал в Бухарестском университете.
