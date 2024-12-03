«Дайте секс!»: Клиент массажного салона требовал интимных услуг

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
В массажный салон на Лиговском проспекте пришёл странный клиент. Он настойчиво требовал у администратора заведения, чтобы массажистка оказала ему интимные услуги.
О необычном поведении бородатого мужчины телеграм-каналу «Mash на Мойке» рассказала администратор салона. По её словам, клиент с самого начала повёл себя странно. Он закурил электронную сигарету прямо в холле, громко рыгал, просил устроить ему кальян, затем удалился в туалет и что-то там то ли сломал, то ли уронил.
Когда пришло его время, он радостно пошёл вслед за мастером, но вскоре выскочил из кабинета, сыпля ругательствами и угрозами. Клиент потребовал телефон руководства и начал жаловаться, что массажистка отказала ему в интиме. Столкнувшись с отказом, озабоченный мужчина принялся рассказывать о себе. Дескать, он известный спортсмен-борец, бизнесмен и наркобарон, и вообще сейчас тут всё разнесёт.
Администратор вызвала полицию и Росгвардию, а потом вместе с массажистами вышла на улицу ожидать приезда силовиков подальше от сексуального террориста. Клиент вскоре вышел на улицу, где его тут же «приняли» правоохранители.
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Когда пришло его время, он радостно пошёл вслед за мастером, но вскоре выскочил из кабинета, сыпля ругательствами и угрозами. Клиент потребовал телефон руководства и начал жаловаться, что массажистка отказала ему в интиме. Столкнувшись с отказом, озабоченный мужчина принялся рассказывать о себе. Дескать, он известный спортсмен-борец, бизнесмен и наркобарон, и вообще сейчас тут всё разнесёт.
Администратор вызвала полицию и Росгвардию, а потом вместе с массажистами вышла на улицу ожидать приезда силовиков подальше от сексуального террориста. Клиент вскоре вышел на улицу, где его тут же «приняли» правоохранители.
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Александр Бойцов