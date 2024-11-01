В Подмосковье клиент изнасиловал массажистку и обвинил ее в заражении ЗППП

В Подмосковье разгорелся скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании и угрозами. 29-летняя массажистка Анна (имя изменено) заявила, что ее постоянный клиент, 31-летний Олег, совершил насильственные действия по отношению к ней после сеанса массажа в отеле в феврале 2023 года. Об этом информирует Telegram-канал Shot.