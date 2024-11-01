В Подмосковье клиент изнасиловал массажистку и обвинил ее в заражении ЗППП

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В Подмосковье разгорелся скандал, связанный с обвинениями в изнасиловании и угрозами. 29-летняя массажистка Анна (имя изменено) заявила, что ее постоянный клиент, 31-летний Олег, совершил насильственные действия по отношению к ней после сеанса массажа в отеле в феврале 2023 года. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По словам девушки, она начала делать Олегу массаж в конце 2020 года, но прекратила свою деятельность в марте 2021 года. В феврале 2023 года клиент вновь обратился к ней с просьбой о массаже. После завершения сеанса, по версии Анны, Олег напал на нее и изнасиловал. Она не смогла сразу обратиться в полицию из-за запугивания со стороны мужчины.
Ситуация усугубилась в январе 2024 года, когда Олег заявил Анне, что заразился венерическим заболеванием и начал угрожать ей и ее родственникам. При этом он не требует компенсации, а лишь грозится отомстить. Девушка обратилась в полицию, по данному делу проводится проверка.
Ранее стало известно, что жительница Манского района Красноярского края, обвиняемая в покушении на убийство своего 11-летнего сына, предстанет перед судом.
До этого сообщалось, что хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ситуация усугубилась в январе 2024 года, когда Олег заявил Анне, что заразился венерическим заболеванием и начал угрожать ей и ее родственникам. При этом он не требует компенсации, а лишь грозится отомстить. Девушка обратилась в полицию, по данному делу проводится проверка.
Ранее стало известно, что жительница Манского района Красноярского края, обвиняемая в покушении на убийство своего 11-летнего сына, предстанет перед судом.
До этого сообщалось, что хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова