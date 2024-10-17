В Екатеринбурге криминальный авторитет избил работницу интим-салона

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX
В Екатеринбурге криминальный авторитет избил администратора интим-салона, поскольку не хотел оплачивать оказанную ему услугу. Об этом сообщает Ural Mash.
Отмечается, что Марсель Гасанов пришёл в люксовый салон в конце сентября. Цены там начинаются от 30 тысяч рублей. Мужчина заказал себе эротический массаж, но после отказался оплачивать услугу. Поругавшись с администратором, клиент ударил девушку по лицу, после чего ушёл.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время к делу подключилась полиция.
Ранее Гасанова привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия, рэкет, направление на бывшего силовика. Также он принимал участие в захвате бизнес-центра «Манхэттен».
Читайте также:
Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области
В Одинцове мужчина получил на улице удар ножом от прохожего
Киллер, расстрелявший офицера ВС РФ, мог караулить его несколько часов
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время к делу подключилась полиция.
Ранее Гасанова привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия, рэкет, направление на бывшего силовика. Также он принимал участие в захвате бизнес-центра «Манхэттен».
Читайте также:
Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области
В Одинцове мужчина получил на улице удар ножом от прохожего
Киллер, расстрелявший офицера ВС РФ, мог караулить его несколько часов
Анастасия Чинкова