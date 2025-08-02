Дайвер заблудился и прожил под водой пять дней
В Китае ныряльщик заблудился и пять дней прожил в подводной пещере
В Китае дайвер отделился от напарника всего через пять минут после погружения и пропал. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошёл в китайской провинции Хунань. Местная полиция сразу же начала поисковую операцию и привлекла к помощи спасателей.
Во время поисков аквалангисты слышали звук, похожий на стук камня о камень, однако найти пропавшего им не удавалось.
Спустя пять дней дайвера обнаружили живым – всё это время он находился в воздушном кармане внутри подводной пещеры. Мужчина сам выплыл и посветил спасетлям фонариком, что позволило его обнаружить.
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