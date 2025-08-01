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Инструктор по дайвингу погибла на глазах тургруппы после погружения в воду в Индонезии

The Sun: британка погибла после погружения в воду на глазах у туристов
Фото: istockphoto/richcarey

Инструктор по дайвингу погибла на глазах у туристов после погружения в воду в Индонезии.



Как пишет издание The Sun, погибшей оказалась 24-летняя британка, проводившая занятия по сноркелингу (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой — прим. ред) в группе из десяти человек.

Все случилось около пляжа Пинк-Бич. Девушка погрузилась примерно на 15-метровую глубину, а затем ей резко стало плохо. Инструкторшу подняли на борт лодки. Когда ее везли к спасателям, она продолжала дышать. Смерть девушки медики констатировали через час.

Трагедию сейчас расследуют полицейские. Ведется допрос туристов.

Никита Кротов

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