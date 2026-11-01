«Дала подруга»: Девушка из Подмосковья чуть не умерла после приёма индийского БАДа

01 ноября 2026, 18:03

Девушка из Подмосковья попала в больницу после приёма индийского БАДа

Фото: Istock/wutwhanfoto

Девушка из Подмосковья по имени Екатерина чуть не умерла после приёма индийского БАДа. Подробности приводит РЕН ТВ.