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«Дала подруга»: Девушка из Подмосковья чуть не умерла после приёма индийского БАДа

Девушка из Подмосковья попала в больницу после приёма индийского БАДа
Фото: Istock/wutwhanfoto

Девушка из Подмосковья по имени Екатерина чуть не умерла после приёма индийского БАДа. Подробности приводит РЕН ТВ.



Россиянка выпила добавку по рекомендации подруги, которая купила её в магазине в Сочи. На плановом приёме у врача у Екатерины начались онемение и резкое падение давления.

Через пару часов в гостях у сестры она не могла держать кусок хлеба в руке — ей вызвали скорую. После отъезда больной поставили диагноз «анафилактический шок», но платный врач выявил ошибку.

После нескольких дней в стационаре россиянка написала отказ и считает, что у неё отравление ядом. В больнице врачи выявили фибрилляцию сердца, поэтому сейчас она проходит суточное наблюдение с помощью холтера. Пациентка намерена написать заявление в правоохранительные органы и требует экспертизу добавки.

Ольга Щелокова

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