«Дала подруга»: Девушка из Подмосковья чуть не умерла после приёма индийского БАДа
Девушка из Подмосковья по имени Екатерина чуть не умерла после приёма индийского БАДа. Подробности приводит РЕН ТВ.
Россиянка выпила добавку по рекомендации подруги, которая купила её в магазине в Сочи. На плановом приёме у врача у Екатерины начались онемение и резкое падение давления.
Через пару часов в гостях у сестры она не могла держать кусок хлеба в руке — ей вызвали скорую. После отъезда больной поставили диагноз «анафилактический шок», но платный врач выявил ошибку.
После нескольких дней в стационаре россиянка написала отказ и считает, что у неё отравление ядом. В больнице врачи выявили фибрилляцию сердца, поэтому сейчас она проходит суточное наблюдение с помощью холтера. Пациентка намерена написать заявление в правоохранительные органы и требует экспертизу добавки.
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