«Конфеты или смерть»: Дети нашли иголки и магниты в собранных на Хэллоуин конфетах
На юго-западе Германии дети собрали конфеты на Хэллоуин и нашли в них иголки и магниты. Об этом сообщает телеканал NTV.
Ребята набрали опасные сладости в городах Винцингерод и Аппенхайм. Когда они начали открывать сладости, то обнаружили «лишние» предметы. Некоторым детям попались металлические иголки.
Девятилетний мальчик нашёл в жвачке два магнита диаметром по два миллиметра. По информации правоохранителей, кто-то мог намеренно испортить сладости, чтобы травмировать малышей. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства инцидента.
До этого сообщалось об инциденте в Иваново. Там ребёнка госпитализировали с отравлением после празднования Хэллоуина.
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