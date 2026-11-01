«Конфеты или смерть»: Дети нашли иголки и магниты в собранных на Хэллоуин конфетах

01 ноября 2026, 17:08

В Германии дети нашли иголки и магниты в собранных на Хэллоуин конфетах

Фото: Istock/InspirationGP

На юго-западе Германии дети собрали конфеты на Хэллоуин и нашли в них иголки и магниты. Об этом сообщает телеканал NTV.