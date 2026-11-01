В Москве курьер мошенников присвоил принадлежащие пенсионерке 1,7 млн рублей

01 ноября 2026, 16:43

Фото: Istock/0shi

В столице полицейские задержали 30-летнего курьера мошенников. Мужчина присвоил 1,7 млн рублей, которые он забрал у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.