В Москве курьер мошенников присвоил принадлежащие пенсионерке 1,7 млн рублей
В столице полицейские задержали 30-летнего курьера мошенников. Мужчина присвоил 1,7 млн рублей, которые он забрал у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
Поздним вечером пенсионерке позвонил неизвестный и пригрозил уголовным делом, если она срочно не «задекларирует» деньги. Испуганная женщина назвала сумму сбережений. Через пару часов ей сообщили, что к ней едет «дипломат» за деньгами.
Уже через 15 минут жертва передала незнакомцу на лестничной площадке 1,7 млн рублей. Как выяснилось, курьер нашёл «подработку» на сайте по поиску работы. Ему сказали забрать посылку и передать дальше.
Однако когда москвич заглянул внутрь и увидел деньги, то решил оставить их себе: часть потратил на долг другу, остальное — на личные нужды. При обыске у гражданина нашли сумку, в которой он забирал деньги, и оставшиеся 40 тыс. рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
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