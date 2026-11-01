В Санкт-Петербурге полицейская машина и каршеринг не поделили перекрёсток

01 ноября 2026, 17:35

В Сестрорецке произошло ДТП с участием автомобилей каршеринга и полиции

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Сестрорецка проводит проверку после ДТП с участием автомобиля полиции и арендованной машины каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.