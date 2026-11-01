В Санкт-Петербурге полицейская машина и каршеринг не поделили перекрёсток
Полиция Сестрорецка проводит проверку после ДТП с участием автомобиля полиции и арендованной машины каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 1 ноября на пересечении улиц 3-я Таховская и 2-я Поперечная. Как уточнили в пресс-службе ведомства, 35-летний водитель управлял каршеринговым автомобилем Volkswagen.
Он не уступил дорогу приближающемуся служебному автомобилю Hyundai и совершил с ним столкновение. Пострадавших в аварии нет. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.
До этого сообщалось об инциденте в Москве. На Новокуркинском шоссе грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода.
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