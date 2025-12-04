«Неправильный мёд»: Российская таможня нашла 22 тонны запрещённого афродизиака
Дагестанские таможенники обнаружили более 22 тонн эпимедиумной пасты в грузовике, который следовал из Грузии в Казахстан. В накладных груз значился как травяной мёд. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Инспекторы остановили фуру на пункте пропуска Яраг-Казмаляр для проверки. С помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса они выявили несоответствия и приняли решение досмотреть груз.
В ходе досмотра таможенники нашли не мёд, а эпимедиумную пасту, расфасованную в стеклянную тару и бумажные саше. Сопроводительные документы на груз оказались поддельными. Общая стоимость изъятой продукции превышает 21 миллион рублей.
Таможня изъяла товар и возбудила дело об административном правонарушении в отношении перевозчика. Нарушение предусматривает конфискацию товара и наложение штрафов.
