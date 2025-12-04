«Неправильный мёд»: Российская таможня нашла 22 тонны запрещённого афродизиака

04 декабря 2025, 10:43

Таможня Дагестана изъяла 22 тонны эпимедиумной пасты, ввезённой под видом мёда

Фото: пресс-служба ФТС

Дагестанские таможенники обнаружили более 22 тонн эпимедиумной пасты в грузовике, который следовал из Грузии в Казахстан. В накладных груз значился как травяной мёд. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.