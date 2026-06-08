Дальнобойщик спас женщину от похитителя

08 июня 2026, 22:30

NBC News: Водитель большегруза спас женщину от похищения в США

Фото: istockphoto/Urupong

В одном из американских штатов водитель грузового автомобиля предотвратил похищение человека, применив нестандартный маневр на трассе. Об этом пишет NBC News.