Дальнобойщик спас женщину от похитителя
В одном из американских штатов водитель грузового автомобиля предотвратил похищение человека, применив нестандартный маневр на трассе. Об этом пишет NBC News.
Мужчина заметил легковушку, которая двигалась хаотично. Затем он разглядел в салоне женщину, кричавшую и бившую по стеклу.
Дальнобойщик последовал за подозрительным авто и в удобный момент перегородил ему путь своим грузовиком. Злоумышленник попытался сдать назад, однако было уже поздно. Жертва выбралась из машины и перебежала в кабину к спасителю. Похититель бросился бежать пешком, но вскоре его задержали прибывшие на место полицейские.
Выяснилось, что женщину похитили за несколько часов до инцидента. Ее доставили в больницу. Жизни пострадавшей ничто не угрожает. Сам шофер скромно заметил, что просто оказался в нужное время в нужном месте. Правоохранители официально поблагодарили его за проявленное мужество.
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