Мальчик спас четверых братьев и сестер от отца-тирана
В Бразилии 10-летний мальчик позвонил бабушке и спас четырех братьев, живущих в антисанитарных условиях под постоянным контролем отца. Об этом сообщает издание Metropoles.
Трагедия разыгралась ранним утром 5 июня в бразильском штате Гояс. Мальчик смог обратиться за помощью к бабушке, рассказав ей о страданиях себя и младших братьев (8, 6 и 4 лет). Несовершеннолетних нашли в запертой душной комнате с плохим освещением.
Отец запретил им покидать помещение и контролировал их через камеру видеонаблюдения. В результате этих жестоких правил дети не посещали школу, спали на старых матрасах и голодали. После обнаружения пострадавших передали под опеку матери и бабушки.
Когда 28-летний глава семьи вернулся домой, он был задержан на месте преступления. Теперь злоумышленник предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетними.
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