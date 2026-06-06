Мальчик спас четверых братьев и сестер от отца-тирана

06 июня 2026, 08:25

В Бразилии арестовали мужчину за жестокое обращение с пятью детьми

Фото: iStock/nixki

В Бразилии 10-летний мальчик позвонил бабушке и спас четырех братьев, живущих в антисанитарных условиях под постоянным контролем отца. Об этом сообщает издание Metropoles.