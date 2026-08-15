Дальнобойщики перекрыли проезд в центре российского города и станцевали лезгинку
В центре Екатеринбурга водители фур устроили импровизированное танцевальное шоу, перекрыв проезд и исполнив лезгинку прямо на дороге. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
По данным СМИ, мероприятие прошло в непосредственной близости от зданий городской мэрии и областного управления МВД — буквально в 100 метрах. Однако сотрудники ГИБДД не оценили развлечение: уже на следующий день всех участников перформанса доставили в отделение полиции.
На записи, распространённой Telegram-каналом «Злой Екатеринбург», видно, что в проезде у жилых домов припарковано несколько седельных тягачей, звучит национальная музыка, а несколько мужчин танцуют лезгинку на асфальте. За происходящим наблюдают зрители, поддерживая танцоров аплодисментами.
В Госавтоинспекции региона сообщили, что полицейские установили личности двух водителей-участников. В отношении них составили девять административных протоколов — за парковку на тротуаре, отсутствие тахографов и тонировку стёкол. Сами шоферы пояснили инспекторам, что остановились у набережной городской реки, включили музыку и начали танцевать, чтобы поднять настроение прохожим.
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