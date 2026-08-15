Дальнобойщики перекрыли проезд в центре российского города и станцевали лезгинку

15 августа 2026, 16:14

Танцующих в 100 метрах от мэрии лезгинку сняли на видео в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/Urupong

В центре Екатеринбурга водители фур устроили импровизированное танцевальное шоу, перекрыв проезд и исполнив лезгинку прямо на дороге. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Ural Mash.