Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек

01 июля 2026, 10:05

Фото: iStock/Urupong

В СУ СК по Хабаровскому краю сообщили, что правоохранители задержали дальнобойщика из посёлка Гатка. По версии следствия, с 2005 года он похищал девушек в разных регионах, угрожал им оружием и совершал сексуальные преступления, в том числе против несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости.