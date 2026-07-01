Дальнобойщик из Хабаровского края с 2005 года похищал и насиловал девушек
В СУ СК по Хабаровскому краю сообщили, что правоохранители задержали дальнобойщика из посёлка Гатка. По версии следствия, с 2005 года он похищал девушек в разных регионах, угрожал им оружием и совершал сексуальные преступления, в том числе против несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что мужчину уже отправили в СИЗО. Ему вменяют похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и покушение на убийство. Следователи ведут эти уголовные дела с весны. Сейчас они установили как минимум шесть потерпевших. При этом в СК считают, что число эпизодов может вырасти.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать возможных жертв в нескольких регионах. Следствие проверяет все обстоятельства и собирает сведения по другим вероятным преступлениям.
Работа по таким делам обычно требует длительной и тщательной проверки, включая сбор показаний, проведение экспертиз и установление возможных связей между эпизодами. На этом этапе правоохранители также анализируют маршруты передвижения подозреваемого и его контакты в разные годы.
Подобные расследования находятся на особом контроле, поскольку речь идёт о тяжких и особо тяжких преступлениях. Если у следствия появятся новые данные или дополнительные заявления, число эпизодов и процессуальный статус дела могут быть уточнены.
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