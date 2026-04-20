Дальнобойщик изнасиловал девушку-подростка, которая ехала автостопом в Иваново
В Вологодской области суд назначил наказание 64-летнему дальнобойщику за изнасилование девушки-автостопщицы. Об этом сообщает karelinform.ru.
Преступление произошло летом 2023 года. Пожилой водитель фуры следовал из Мурманска в Пензу и согласился подвезти девушку-подростка. Она путешествовала автостопом из Карелии в Иваново.
В темноте шофёр остановился на стоянке у автозаправки, воспользовался беспомощным состоянием пассажирки, напал на неё в кабине грузовика и изнасиловал. В ходе разбирательства фигурант отрицал свою причастность, однако собранные улики доказали обратное.
Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, дальнобойщик выплатит потерпевшей 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
