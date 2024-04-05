Данные из телефона одного из террористов из «Крокуса» указывают на связь теракта с СВО

Фото: Telegram-канал СК РФ
Следствие смогло получить данные из телефона одного из террористов, которые тот пытался удалить. Они указывают на прямую связь теракта в «Крокусе» с проведением специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Согласно сообщению, следствию удалось добыть данные из телефона одного из террористов, которые он пытался уничтожить. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, преступник, следуя указаниям куратора, нашёл в интернете и отправил ему фотографии входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему.
Террорист в рамках допроса данную информацию полностью подтвердил.
При этом уточняется, что в настоящее время следственные органы продолжают проверять причастность к организации и финансированию теракта украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.
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«Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что в настоящее время следственные органы продолжают проверять причастность к организации и финансированию теракта украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций.
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Элина Позднякова