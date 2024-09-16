«Через месяц после СВО»: почему жена Манучарова бросила детей в «Шереметьево» и навсегда улетела в США

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский актер Вячеслав Манучаров неохотно делился подробностями своей семейной жизни. Актер женился на гражданке США Доре Надеждиной, но долгое время скрывал этот факт от поклонников. Однако несколько дней назад в эфире телеканала НТВ артист рассказал, как на самом деле жил в браке со своей супругой и почему она его бросила, оставив в аэропорту совместных детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Что известно о супруге Манучарова
Брак с гражданкой США Дорой Надеждиной стал для Вячеслава Манучарова вторым. В 2015 году у пары родился сын Даниил, а в 2017 году у семейства появилась дочь.
Отношения между Манучаровым и его супругой стали рушиться после начала СВО на территории Украины. Вячеслав поддержал свою страну, в то время как Дора не захотела разделять его позицию.
«Через месяц после СВО все было тихо и спокойно. Вдруг я понимаю, что человек все больше времени находится в видеозвонке с за океаном. И смена настроений полностью. Я пытался поговорить. А в ответ: „Нет, нам нужно уехать с детьми туда, нам нужно быть там“. Сначала были мои успокоения на эту тему, что все будет хорошо и спокойно», — рассказал 42-летний Манучаров в программе Бориса Кочевникова «Судьба человека».
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Жена Манучарова хотела вывезти детей в США
Несмотря на аргументы Вячеслава, Дора не успокаивалась. Она решила тайком вывезти детей в США, не уведомив мужа. Манучаров узнал о том, что жена уходит от него, когда она пыталась пересечь границу в аэропорту «Шереметьево». У нее не было разрешения на вывоз детей от отца, и пограничники задержали ее.
«Мне позвонили из Шереметьево и сказали, что моя супруга с детьми пытается покинуть Россию и улететь в Нью-Йорк. Потребовалось мое разрешение», — рассказывает Вячеслав.
Он попытался связаться с Дорой, но она не ответила. В итоге он поехал в аэропорт. Желание уехать было настолько сильным, что Дора оставила детей в «Шереметьево» и улетела одна.
«Рейс был в 23:30, а я приехал в 23:40, понимая, что они улетели. В одном из отделов сидели мои дети, а мама уже летела в Нью-Йорк», — сообщил актер.
Теперь Вячеслав самостоятельно воспитывает детей. Он не мешает им общаться с матерью, но сам поддерживать отношения с ней не собирается. По его словам, они не разговаривали уже два года.
«Я ни разу не говорил с ней после этого. Мне просто не о чем с ней говорить», — утверждает артист.
Первый брак Манучарова
С первой женой Викторией Вячеслав познакомился, когда она училась в МГМУ им. Сеченова. Они поженились в 2010 году, а в 2011-м у них родилась дочь. В это время карьера Вячеслава стремительно развивалась, и он часто отсутствовал дома, что привело к конфликтам в семье. Через год после рождения дочери Виктория решила уйти. Вячеслав не стал ее удерживать, так как не чувствовал себя готовым к семейным обязанностям.
После развода бывшая жена запретила Манучарову видеться с дочкой. Однако незадолго до своей смерти Виктория пришла к нему и познакомила с Ариной. В 2017 году экс-супруга шоумена неожиданно скончалась.
«Жизнь непредсказуема. Сегодня я попрощался со своей бывшей женой, матерью моей старшей дочери. Спасибо, что была в моей жизни. Ты навсегда в моем сердце», — написал тогда Вячеслав в социальных сетях.
В беседе с Борисом Корчевниковым артист подтвердил, что смерть его бывшей жены произошла совершенно неожиданно, а все, что пишут в СМИ – миф. По словам артиста, у Виктории неожиданно оторвался тромб. Девушке было 29 лет.
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