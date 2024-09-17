Секс за 100 тысяч, арест за проституцию и разводы с миллионерами: как сейчас живет модель Олеся Малибу

Фото: соцсети О. Малибу
Звезда эротических журналов и скандальных реалити-шоу Олеся Малибу всю жизнь стремится найти себе «папика» и жить на широкую ногу. Однако ее многочисленные браки длятся не более одного месяца, а влиятельные поклонники не торопятся делать ей роскошные подарки. О том, как и на что живет русская версия Памелы Андерсон расскажет редакция «Радио 1».
Пластические операции
Чтобы накопить деньги на преображение, она устроилась работать продавцом в спортивном магазине и распространяла косметику. Собрав необходимую сумму, она отправилась к косметологу, чтобы сделать себе большие губы. Следующий шаг – увеличение груди. В 18 лет она увеличила грудь с второго до четвертого размера, но этого ей показалось недостаточно. С помощью нового поклонника она сделала грудь шестого размера.
Удача не заставила себя ждать: пышногрудую блондинку начали замечать и приглашать на откровенные фотосессии. Олеся быстро освоила новую профессию, и вскоре ей понадобился псевдоним – так появилась экстравагантная интернет-звезда Олеся Малибу.
Фото: соцсети О. Малибу
Драки и реалити
Целью Малибу было стать похожей на Памелу Андерсон, звезду сериала «Спасатели Малибу». Она стала выщипывать брови, посещать солярий и подражать стилю актрисы.
Впервые на телевидении Олеся появилась в программе, где подбирали пары для мужчин и женщин. Она выступала в роли невесты, за сердце которой боролись трое претендентов, но ни с одним из них у нее не сложилось отношений. Позже она вернулась на шоу в качестве подруги невесты, где запомнилась дракой с другой эксцентричной участницей Кариной Барби.
Затем Олеся решила попробовать себя в реалити-шоу «Дом-2», но продержалась там всего один день.
Олеся также появилась в юмористической передаче, где заявила о желании стать певицей. В 2018 году она записала трек и клип «Королева бала», но на этом ее музыкальная карьера закончилась.
Арест из-за организации проституции
В 2015 году Олесю Малибу задержала полиция по обвинению в организации проституции. Выяснилось, что она разместила анкету с откровенными фотографиями в интернете. Журналист, который проводил расследование, притворился клиентом и предложил Олесе провести ночь за сто тысяч рублей — она согласилась.
В 2020 году имя Олеси вновь оказалось в новостях из-за конфликта с соседями. Она требовала убрать коляски и велосипеды с лестницы. Суд встал на ее сторону, но общественность раскритиковала ее за появление в суде в халате. Несмотря на негативные отзывы, Олеся продолжала привлекать к себе внимание. Она даже провела бой с блогером Иришкой Чики-Пики и вышла из него победительницей.
Новые изменения во внешности
Со временем Олеся осознала, что ее образ стал слишком экстравагантным и уже не удивляет окружающих. Она решила изменить стиль на более сдержанный: покрасила волосы в натуральный цвет и немного уменьшила губы.
Параллельно с изменениями во внешности в личной жизни Кожевниковой также произошли перемены. В 2015 году она вышла замуж за сомелье Владимира Матвеева, но семейная жизнь оказалась недолгой — пара рассталась вскоре после медового месяца. В том же году появились слухи о ее помолвке с блогером Кириллом Терешиным, известным своими синтоловыми бицепсами, но и эти отношения не продлились долго.
В 2019 году Олеся вновь вспомнила о своем бывшем муже и решила привлечь внимание СМИ, обвинив новую супругу Матвеева в обмане. По ее мнению, Владимир воспитывал неродного ребенка.
Фото: РИА Новости/ Илья Питалев
Олеся Малибу требует от мужчин миллион в месяц
В 2022 году звезда реалити наконец встретила своего «папика» и быстро завела с ним отношения, сыграв свадьбу. При этом она не собиралась прекращать свою деятельность в эскорте.
«Я никогда не говорю никогда. В этой жизни возможно всё. Я мосты не сжигаю», — делилась Олеся.
В 2023 году Малибу снова вышла замуж. Ее избранником оказался бизнесмен Артемий, который был старше ее на 19 лет. Однако этот брак тоже оказался недолгим: через месяц после свадьбы Олеся разорвала отношения.
Хотя брак завершился, Олеся не забыла о замороженном биоматериале своего экс-супруга. Она мечтает стать мамой, но пока это не удается, особенно без богатого спонсора.
«Он лишь скинул мне копейки на букет из 101 розы. Меня это не устраивает. Мне нужны Мальдивы и миллион рублей в месяц. Но, похоже, у Артемия начались проблемы в бизнесе, и это меня не интересует», — написала интернет-знаменитость в соцсетях.
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