Ольга Кабо раскрыла своё отношение к процедурам красоты

Российский актер Вячеслав Манучаров неохотно делился подробностями своей семейной жизни. Актер женился на гражданке США Доре Надеждиной, но долгое время скрывал этот факт от поклонников. Однако несколько дней назад в эфире телеканала НТВ артист рассказал, как на самом деле жил в браке со своей супругой и почему она его бросила, оставив в аэропорту совместных детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».