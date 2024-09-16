Ольга Кабо раскрыла своё отношение к процедурам красоты

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Актриса Ольга Кабо призналась, что не боится своего возраста, однако ухаживает за своим лицом и посещает косметолога.
По её словам, на данный момент она довольствуется эстетической косметологией.
А депутат Госдумы Мария Бутина рассказала, по какой причине стала заниматься бегом.
Ранее российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему он отказался работать на западных каналах в период российской спецоперации на Украине.
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«Я живу в гармонии с собой. Возраста не боюсь. Конечно, стараюсь ухаживать за собой, посещаю косметолога, но пока довольствуюсь лишь эстетической медициной», — поделилась в беседе с Газета.ру актриса.
А депутат Госдумы Мария Бутина рассказала, по какой причине стала заниматься бегом.
«Я начала бегать по другой причине, когда однажды утром проснулась и поняла, что мне всего 23 года, а чувствую я себя как-то не на 23. И тогда я подумала: а почему бы не побегать? В итоге пробежала половину круга, и силы иссякли. Со временем я стала замечать, что бег влияет на когнитивные функции. Народ утром идёт расплывшийся, а у тебя уже мозг соображает. Но просто бегать – это скучно. Поэтому во время пробежек я начала слушать книги, лекции», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Бутина.
Ранее российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему он отказался работать на западных каналах в период российской спецоперации на Украине.
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Мелисса Тимофеева