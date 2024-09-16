Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ольга Кабо раскрыла своё отношение к процедурам красоты

Ольга Кабо раскрыла своё отношение к процедурам красоты

Ольга Кабо: Возраста не боюсь
16 сентября 2024, 18:52
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актриса Ольга Кабо призналась, что не боится своего возраста, однако ухаживает за своим лицом и посещает косметолога.
По её словам, на данный момент она довольствуется эстетической косметологией.

«Я живу в гармонии с собой. Возраста не боюсь. Конечно, стараюсь ухаживать за собой, посещаю косметолога, но пока довольствуюсь лишь эстетической медициной», — поделилась в беседе с Газета.ру актриса.



А депутат Госдумы Мария Бутина рассказала, по какой причине стала заниматься бегом.

«Я начала бегать по другой причине, когда однажды утром проснулась и поняла, что мне всего 23 года, а чувствую я себя как-то не на 23. И тогда я подумала: а почему бы не побегать? В итоге пробежала половину круга, и силы иссякли. Со временем я стала замечать, что бег влияет на когнитивные функции. Народ утром идёт расплывшийся, а у тебя уже мозг соображает. Но просто бегать – это скучно. Поэтому во время пробежек я начала слушать книги, лекции», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Бутина.

Ранее российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему он отказался работать на западных каналах в период российской спецоперации на Украине.

Читайте также:

Познер объяснил отказ от работы на Западе во время спецоперации

Стало известно, что происходит с детьми Блиновской

«Выглядит неуравновешенной»: Пригожин осудил Аллегрову за скандал на «Новой волне», подробности
#бег
#книги
#актриса
#депутат
#шоу-бизнес
#красота
#уход
#здоровье
#спорт
«Через месяц после СВО»: почему жена Манучарова бросила детей в «Шереметьево» и навсегда улетела в США
16 сентября 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актер Вячеслав Манучаров неохотно делился подробностями своей семейной жизни. Актер женился на гражданке США Доре Надеждиной, но долгое время скрывал этот факт от поклонников. Однако несколько дней назад в эфире телеканала НТВ артист рассказал, как на самом деле жил в браке со своей супругой и почему она его бросила, оставив в аэропорту совместных детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Что известно о супруге Манучарова


Брак с гражданкой США Дорой Надеждиной стал для Вячеслава Манучарова вторым. В 2015 году у пары родился сын Даниил, а в 2017 году у семейства появилась дочь.

Отношения между Манучаровым и его супругой стали рушиться после начала СВО на территории Украины. Вячеслав поддержал свою страну, в то время как Дора не захотела разделять его позицию.

«Через месяц после СВО все было тихо и спокойно. Вдруг я понимаю, что человек все больше времени находится в видеозвонке с за океаном. И смена настроений полностью. Я пытался поговорить. А в ответ: „Нет, нам нужно уехать с детьми туда, нам нужно быть там“. Сначала были мои успокоения на эту тему, что все будет хорошо и спокойно», — рассказал 42-летний Манучаров в программе Бориса Кочевникова «Судьба человека».

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Жена Манучарова хотела вывезти детей в США



Несмотря на аргументы Вячеслава, Дора не успокаивалась. Она решила тайком вывезти детей в США, не уведомив мужа. Манучаров узнал о том, что жена уходит от него, когда она пыталась пересечь границу в аэропорту «Шереметьево». У нее не было разрешения на вывоз детей от отца, и пограничники задержали ее.
«Мне позвонили из Шереметьево и сказали, что моя супруга с детьми пытается покинуть Россию и улететь в Нью-Йорк. Потребовалось мое разрешение», — рассказывает Вячеслав.

Он попытался связаться с Дорой, но она не ответила. В итоге он поехал в аэропорт. Желание уехать было настолько сильным, что Дора оставила детей в «Шереметьево» и улетела одна.

«Рейс был в 23:30, а я приехал в 23:40, понимая, что они улетели. В одном из отделов сидели мои дети, а мама уже летела в Нью-Йорк», — сообщил актер.

Теперь Вячеслав самостоятельно воспитывает детей. Он не мешает им общаться с матерью, но сам поддерживать отношения с ней не собирается. По его словам, они не разговаривали уже два года.

«Я ни разу не говорил с ней после этого. Мне просто не о чем с ней говорить», — утверждает артист.


Первый брак Манучарова


С первой женой Викторией Вячеслав познакомился, когда она училась в МГМУ им. Сеченова. Они поженились в 2010 году, а в 2011-м у них родилась дочь. В это время карьера Вячеслава стремительно развивалась, и он часто отсутствовал дома, что привело к конфликтам в семье. Через год после рождения дочери Виктория решила уйти. Вячеслав не стал ее удерживать, так как не чувствовал себя готовым к семейным обязанностям.

После развода бывшая жена запретила Манучарову видеться с дочкой. Однако незадолго до своей смерти Виктория пришла к нему и познакомила с Ариной. В 2017 году экс-супруга шоумена неожиданно скончалась.

«Жизнь непредсказуема. Сегодня я попрощался со своей бывшей женой, матерью моей старшей дочери. Спасибо, что была в моей жизни. Ты навсегда в моем сердце», — написал тогда Вячеслав в социальных сетях.

В беседе с Борисом Корчевниковым артист подтвердил, что смерть его бывшей жены произошла совершенно неожиданно, а все, что пишут в СМИ – миф. По словам артиста, у Виктории неожиданно оторвался тромб. Девушке было 29 лет.

Читайте также:

«Трясти стразами и перьями»: почему Киркорову не надо выступать в зоне СВО

«Несчастная ведьма»: за что обиженная Волочкова оскорбила дочь Успенской

Судный день Пугачевой: как примадонна подставила Орбакайте и какое заявление сделала ее дочь о России
#шереметьево
#сша
#дети
#актёр
#жизнь
#сми
#брак
#артист
#карьера
#сво
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Трясти стразами и перьями»: почему Киркорову не надо выступать в зоне СВО
Депутат ГД Останина не понимает, зачем Киркорову выступать в зоне СВО
16 сентября 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певцу Филиппу Киркорову не стоит выступать в зоне спецоперации на Украине, считает депутат Госдумы Нина Останина, передает радио «Говорит Москва». Парламентарий уверена, что в зоне боевых действий должен выступать далеко не каждый артист.
«Далеко не каждый нужен в зоне спецоперации. Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен?» — задается вопросом Останина.
По ее мнению, выступать в зоне СВО не стоит и тем знаменитостям, которые предпочитают демонстрировать «накачанные губы» и «голые телеса».

Останина резюмировала, что защитникам родины нужны другие исполнители. В частности, те, кто проявляет патриотизм, демонстрируя любовь к отечеству внутренне и внешне.

Читайте также:

Антраша не удалось: Суд в Москве отклонил иск Волочковой к пенсионному фонду

Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым

Судный день Пугачевой: как примадонна подставила Орбакайте и какое заявление сделала ее дочь о России
#россия
#звёзды
#сво
#госдума
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд раскрыл цель зарубежных концертов Галкина*
ТАСС: Галкин* использует юмористические концерты для пропаганды русофобии
15 сентября 2024, 05:28

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юморист Максим Галкин* использует свои концерты за рубежом для антироссийской пропаганды. Об этом сообщает ТАСС на основании судебных документов.
В решении Мосгорсуда отмечается, что во время выступлений за рубежом Галкин* поднимал вопросы внутренней и внешней политики России, распространял ложные сведения о ходе специальной военной операции (СВО).

«Данные обстоятельства свидетельствуют об иностранной поддержке осуществляемой административным истцом политической деятельности путем предоставления ему площадки для распространения соответствующих взглядов», – пришел к выводу Мосгорсуд.

12 марта Мосгорсуд признал регистрацию Галкина* в качестве иностранного агента законной. Юмориста отказались исключать из списка иностранных агентов, несмотря на его попытки обжаловать решение.

Позже выяснилось, что Галкин* обжаловал отказ в регистрации в качестве иностранного агента в Верховном суде. Дата слушаний пока не назначена.

Читайте также:

Земфира* обратилась в Верховный суд

МИД Латвии запретил въезд в страну обругавшему Галкина* блогеру Винклеру

Земфира* опровергла наличие у нее гражданства Франции

* внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
#максим галкин
#иноагенты
#артист
#концерт
#минюст рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Земфира* обратилась в Верховный суд
Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из перечня иноагентов
15 сентября 2024, 04:13

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Певица Земфира Рамазанова в ходе обращения в Верховный суд РФ обжаловала отказ об исключении ее из реестра иностранных агентов. Об этом информирует ТАСС.
В марте Земфира подала апелляцию на отказ в исключении ее из реестра иностранных агентов.

14 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы к Министерству юстиции РФ, в котором она просила признать незаконным решение о внесении ее в список иностранных агентов.

Певица была включена в реестр в феврале 2023 года.

Читайте также:

Земфира* не добилась исключения из реестра иноагентов

Земфира* высказалась о возвращении в Россию

Земфира* опровергла наличие у нее гражданства Франции

* внесена Минюстом в реестр иноагентов
#минюст рф
#иноагенты
#суд
#жалобы
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антраша не удалось: Суд в Москве отклонил иск Волочковой к пенсионному фонду
Суд в Москве отклонил иск Волочковой к пенсионному фонду
14 сентября 2024, 07:22

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Мещанский районный суд города Москвы не стал рассматривать иск бывшей балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду Российской Федерации. Документы возвращены обратно истице.
Источник РИА Новости в инстанции сообщил, что данное дело неподсудно суду, в который обратилась танцовщица. Поэтому исковое заявление возвращено. Будет ли Волочкова обращаться в другие суды, пока неизвестно.

Напомним, «мастерица шпагатов» обратилась в суд из-за того, что, как она считает, Пенсионный фонд где-то «потерял» 15 лет её трудового стажа. Дело в том, что солистка балетной труппы может выйти на пенсию, если отработала в этом качестве 15 лет. Волочкова же не может найти подтверждения своим славным антраша и па-де-де и обвиняет в этом Пенсионный фонд. Если артистке не удастся доказать, что она солировала на сцене хотя бы 15 сезонов, то ей придётся публично садиться на шпагат за деньги до 60-ти лет, чтобы получить пенсию.

Читайте также:

«Несчастная ведьма»: за что обиженная Волочкова оскорбила дочь Успенской

Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры

Николай Цискаридзе заявил, что Волочкова не стала бы звездой без его участия
#суд
#деньги
#дело
#фонд
#пенсионный фонд
#заявление
#балет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Несчастная ведьма»: за что обиженная Волочкова оскорбила дочь Успенской
13 сентября 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Несколько дней назад дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина раскритиковала спектакль Анастасии Волочковой. Она заявила, что балерина не танцует, а просто ходит по сцене. Критика наследницы певицы возмутила Волочкову, и она не заставила общественность долго ждать свою реакцию. Подробности скандала в материале «Радио 1».

Дочь Успенской раскритиковала Волочкову


Молодая певица Татьяна Плаксина нелестно высказалась о таланте балерины Анастасии Волочковой. Она обвинила артистку в том, что она просто передвигается по сцене вместе того, чтобы исполнить танцевальный ​номер.


Волочкова оскорбила Татьяну Плаксину


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На странице личного блога Волочкова обнародовала неудачный снимок Плаксиной, сделанный в не самый лучший период ее жизни. Тогда наследница Успенской упала с велосипеда и выбила передние зубы. Анастасия посмеялась над Татьяной и назвала ее «несчастной ведьмой».

«Несчастная ведьма», — написала Волочкова под фотографией и добавила смеющиеся смайлики.

Также балерина во всеуслышание заявила о проблемах в личной жизни у своей обидчицы.

«Когда же эти дамы от меня отстанут? Пусть лучше придут на мое шоу "Одержимость"! Полистайте и сделайте выводы сами. Не каждый имеет честь попасть на такое мероприятие бесплатно. У многих из них серьезные проблемы в личной жизни, но при чем тут я?» — написала звезда.

Стоит отметить, что вскоре все свои посты и сторис с оскорблениями Пласкиной Волочкова удалила.

Читайте также:

Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры

Секс-сливы: Бузова, Басков, Волочкова и другие звезды, зарабатывающие интимом

Николай Цискаридзе заявил, что Волочкова не стала бы звездой без его участия
#певица
#зубы
#звёзды
#шоу
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым
13 сентября 2024, 11:32

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С началом бракоразводного процесса певицы Алсу и миллионера Яна Абрамова модель Анастасия Решетова ежедневно начала подвергаться критике. В СМИ появилась информация о том, что именно она стала причиной расставания знаменитой пары. Накануне бывшая возлюбленная Тимати впервые открыто высказалась о своих переживаниях, связанных с травлей в интернете, на что тут же отреагировала Алсу. Подробнее о скандальных заявлениях известных брюнеток в адрес друг друга расскажет редакция «Радио 1».

Решетова стала причиной развода Абрамова и Алсу


В прошлом году появились слухи о том, что модель Анастасию Решетову неоднократно видели с Яном Абрамовым, мужем певицы Алсу. На фоне этих сплетен Алсу подала на развод и намекнула на возможные отношения между Анастасией и Яном, назвав её девушкой «с низкой социальной ответственностью».


Заявление Решетовой об Алсу

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В интервью своему другу и бывшему стилисту Алеко Решетова призналась, что ей было тяжело справляться с негативом в Сети, который обрушился на неё после развода Алсу и ее обвинений. Анастасия подчеркнула, что не считает себя любовницей женатого мужчины или эскортницей.

«Я не воспринимаю себя так, как меня называли. Мои близкие, которые хорошо знают меня и мою жизнь, тоже так не думают. Это для меня самое важное. Люди видят только то, что хотят видеть. Но, что самое главное, это никак не влияет на мою реальную жизнь. Для меня важно мнение тех, кого я люблю и кто рядом со мной», — поделилась Анастасия Решетова.

При этом она несколько раз намекнула, что травля не возникла без причины. Модель дала понять, что у неё всё же было общение с Абрамовым.

Алсу обратилась к Решетовой после интервью

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алсу, посмотрев интервью соперницы, выразила свое возмущение. Финалистка «Евровидения-2000» заявила, что модели не удастся обмануть общественность.

«Лицемеры, кого вы пытаетесь обмануть?» — эмоционально обратилась Алсу к Анастасии Решетовой после её интервью.

41-летняя певица утверждает, что Решетова пытается ввести людей в заблуждение и даже процитировала Коран.

«Твой Господь знает, что у вас на сердце. (Коран 28:69)», — отметила Алсу.

Она также пояснила, что эта цитата из Корана связана с широко обсуждаемым скандалом.

«Тот, кто знает, поймет», — добавила певица.

Решетова приняла ислам


Напомним, в 2021 году Анастасия Решетова начала изучать мусульманскую религию, после чего стала появляться на публике в хиджабе. Позже модель рассказала, что исповедует ислам и читает Коран.

Вероятно, в этой связи Алсу обратилась к Решетовой, процитировав строки из священной книги.

При этом в социальных сетях у брюнетки до сих пор есть фото в бикини, что вызывает возмущение у подписчиков модели. Несмотря на критику, Решетова призывает публику уважать других и никого не осуждать.

Читайте также:

Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату

«Абрамов сделал все»: Алсу разведется с мужем

«Дама легкого поведения»: как Алсу намерена оставить мужа без жилья и отказ суда разводить Абрамова
#ислам
#певица
#развод
#отношения
#интервью
#заявление
#коран
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Познер объяснил отказ от работы на Западе во время спецоперации
Познер: на Западе требовали высказаться о Путине определённым образом
13 сентября 2024, 05:54

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Российский телеведущий Владимир Познер объяснил, почему он отказался работать на западных каналах в период российской спецоперации на Украине.
В интервью изданию Forbes Познер сообщил, что ему поступали предложения из разных стран, но с обязательным условием — он должен был высказаться о президенте России Владимире Путине и российской политике в определённом ключе.

«Мне ставили условие: сначала высказаться о Путине и политике определённым образом. Я счёл это подходом, не имеющим ничего общего с журналистикой, и поэтому отказался», — отметил Познер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные журналисты пытаются скрыть преступления украинских военных в Курской области, что ещё больше усложняет международные медийные отношения.

Напомним, певица Алла Пугачева, находясь за границей, не спешит исчезнуть из общественного поля зрения. Примадонна то заявляет, что не хочет видеть «холопов и рабов», то говорит о желании вернуться в Россию, но с оговорками.

Читайте также:

Стало известно, что происходит с детьми Блиновской

Юрист Русяев объяснил отмену концерта SHAMANа в Ставрополе

«Выглядит неуравновешенной»: Пригожин осудил Аллегрову за скандал на «Новой волне», подробности
#скандал
#журналист
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что происходит с детьми Блиновской
Адвокат Сальникова: Дети Блиновской находятся у бабушки
12 сентября 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Адвокат Наталия Сальникова арестованной Елены Блиновской сообщила, что её дети находятся с бабушкой.
Вместе с тем, специалист отметила, что её подзащитная общается с детьми посредством телефонных звонков.

«Звонки разрешены. О том, на какие средства живут дети, я не знаю. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья. С бабушкой они находятся», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Сальникова.

Ранее стало известно о том, что Елена Блиновская не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне специальной военной операции своего мужа, а адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что эта новость фейковая.

Читайте также:

Стала известна реакция Блиновской на арест её мужа в зоне СВО

Муж «королевы марафонов» Блиновский был задержан в воинской части

Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
#дети
#арест
#адвокат
#операции
#блогер
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате