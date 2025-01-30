«Давай один-на-один»: Хулиганка в упор выстрелила 3 раза в лицо 13-летней дзюдоистке

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Местная бандитка три раза выстрелила по 13-летней школьнице из пневматического пистолета в упор на глазах у ее подруги, передает «Московский комсомолец».
Школьница, которая два месяца назад присоединилась к секции дзюдо, шла на спортивную тренировку со своей подругой. Путь им преградила банда подростков-хулиганов, которые начали ругаться матом и глумиться над девочками.
В числе обидчиков была 16-летняя девушка с пневматическим пистолетом. Ее очень разозлил выбор спорта «жертвы», и, несмотря на попытки девочек как можно быстрее уйти от издевательств, хулиганка преследовала их. Зажав школьниц на лестничном пролете, она потребовала самую «раздражающую» выйти с ней один-на-один. Та отказалась.
В ответ девушка трижды выстрелила жертве в лицо из пневматического пистолета и скрылась. Пострадавшая с рваной раной губы обратилась в ближайший медпункт — к счастью, этим увечья ограничились.
В разговоре с сотрудниками экстренных служб школьница пояснила, что никогда прежде не была знакома с обидчицей и не догадывается о причинах внезапной неприязни.
Нападавшая состоит на учете в ИПНД за систематические драки, с ней также была проведена профилактическая сессия.
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В числе обидчиков была 16-летняя девушка с пневматическим пистолетом. Ее очень разозлил выбор спорта «жертвы», и, несмотря на попытки девочек как можно быстрее уйти от издевательств, хулиганка преследовала их. Зажав школьниц на лестничном пролете, она потребовала самую «раздражающую» выйти с ней один-на-один. Та отказалась.
В ответ девушка трижды выстрелила жертве в лицо из пневматического пистолета и скрылась. Пострадавшая с рваной раной губы обратилась в ближайший медпункт — к счастью, этим увечья ограничились.
В разговоре с сотрудниками экстренных служб школьница пояснила, что никогда прежде не была знакома с обидчицей и не догадывается о причинах внезапной неприязни.
Нападавшая состоит на учете в ИПНД за систематические драки, с ней также была проведена профилактическая сессия.
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Мария Моисеева