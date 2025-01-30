«Я — любящая бабушка»: Пять мужчин и две женщины похитили 14-летнюю девочку, насиловали и фотографировали ее за кокаин

Две женщины с Лонг-Айленда, США, были арестованы по подозрению в похищении и эксплуатации ради секса 14-летней Эммари Джервази. Девочку считали пропавшей без вести около месяца. С учетом двух новых подозреваемых, всего в похищение ребенка вовлечено 7 человек. Об этом пишет New York Times 29 января 2025 года.