«Я — любящая бабушка»: Пять мужчин и две женщины похитили 14-летнюю девочку, насиловали и фотографировали ее за кокаин

Фото: iStock/andriano_cz
Две женщины с Лонг-Айленда, США, были арестованы по подозрению в похищении и эксплуатации ради секса 14-летней Эммари Джервази. Девочку считали пропавшей без вести около месяца. С учетом двух новых подозреваемых, всего в похищение ребенка вовлечено 7 человек. Об этом пишет New York Times 29 января 2025 года.
Джаклин Комиски (52 года) и Элизабет Хантер (34 года) обвиняются в сексуальной эксплуатации и создании угрозы для благополучия ребёнка. Следствие утверждает, что женщины делали фото похищенной девочки, раздевали ее на камеру и продавали кадры мужчинам за деньги. Затем — продали и ребенка.
2 января Комиски доставила Эммари в дом Бунайса Найта в Копейге, обменяв её на кокаин.
Эммари пропала 9 декабря, когда покинула свой дом в Патчоге и села в машину, предположительно управляемую Фрэнсисом Бакхайтом.
Камеры наблюдения зафиксировали подростка на следующий день у мотеля в Богемии, где она стучала в двери номеров. Однако вскоре она снова исчезла.
Девочку нашли только 3 января на 56-футовой лодке, принадлежащей Бакхайту, пришвартованной в марине города Айслип. Её отец, Фрэнк Джервази, получил анонимный звонок с подсказкой и самостоятельно освободил дочь.
Когда он выбил дверь, ища своего ребенка, в кабине судна не оказалось посторонних. После отец заявил, что его девочка стала жертвой сексуальной эксплуатации.
В тот же день Бакхайт был арестован за похищение, изнасилование и создание угрозы для благополучия ребёнка. Позже были задержаны и другие подозреваемые: четыре мужчины (всем около 60 лет), которые были замешаны в деле и пособничали заточению девочки.
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2 января Комиски доставила Эммари в дом Бунайса Найта в Копейге, обменяв её на кокаин.
«Я — любящая бабушка», — пишет похитительница-наркоман в своем Instagram*-профиле.Обе женщины предстали перед судом во вторник и не признали себя виновными. Суд установил залог для каждой из них в размере 750 тысяч долларов.
Эммари пропала 9 декабря, когда покинула свой дом в Патчоге и села в машину, предположительно управляемую Фрэнсисом Бакхайтом.
Камеры наблюдения зафиксировали подростка на следующий день у мотеля в Богемии, где она стучала в двери номеров. Однако вскоре она снова исчезла.
Фото: iStock/underworld111
Девочку нашли только 3 января на 56-футовой лодке, принадлежащей Бакхайту, пришвартованной в марине города Айслип. Её отец, Фрэнк Джервази, получил анонимный звонок с подсказкой и самостоятельно освободил дочь.
Когда он выбил дверь, ища своего ребенка, в кабине судна не оказалось посторонних. После отец заявил, что его девочка стала жертвой сексуальной эксплуатации.
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В тот же день Бакхайт был арестован за похищение, изнасилование и создание угрозы для благополучия ребёнка. Позже были задержаны и другие подозреваемые: четыре мужчины (всем около 60 лет), которые были замешаны в деле и пособничали заточению девочки.
«Все их «темные делишки» наконец попали в свет. Я всегда говорил, что справедливость восторжествует», — написал отец пострадавшей в Facebook* после очередного ареста.Семь подозреваемых обвиняются в похищении, изнасиловании и создании угрозы для ребёнка. Никто не признает себя виновным, однако следствие не сомневается в их причастности, имея доказательства.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева