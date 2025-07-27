«Давил на жалость и шантажировал»: Пикапер из Пскова годами заставлял девушек брать кредиты

27 июля 2025, 11:53

Аферисту из Пскова, заставлявшему девушек брать кредиты, грозит до 6 лет колонии

Фото: Istock/z1b

Пикапер из Пскова просил девушек брать на себя кредиты, раздавая недействительные расписки. 31-летний мужчина, которого сотрудники полиции задержали за мошенничество, работал по чётко отработанной схеме. Подробности сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Аферист знакомился с девушками в интернете, втирался в доверие, а после этого занимал у них крупные суммы денег и исчезал. Задержанный для получения средств давил на жалость, рассказывая о якобы произошедшей аварии или поломке машины.

«Убеждая в своей честности, писал расписки, даже высылал фотографии своего паспорта», — сообщила Волк.