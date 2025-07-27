«Давил на жалость и шантажировал»: Пикапер из Пскова годами заставлял девушек брать кредиты
Аферисту из Пскова, заставлявшему девушек брать кредиты, грозит до 6 лет колонии
Пикапер из Пскова просил девушек брать на себя кредиты, раздавая недействительные расписки. 31-летний мужчина, которого сотрудники полиции задержали за мошенничество, работал по чётко отработанной схеме. Подробности сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Аферист знакомился с девушками в интернете, втирался в доверие, а после этого занимал у них крупные суммы денег и исчезал. Задержанный для получения средств давил на жалость, рассказывая о якобы произошедшей аварии или поломке машины.
«Убеждая в своей честности, писал расписки, даже высылал фотографии своего паспорта», — сообщила Волк.На требования девушек вернуть долги парень придумывал отмазки, манипулировал и даже шантажировал их интимными фото, которые потерпевшие присылали ему сами. Задержанный в общей сложности занял около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Мужчине грозит до шести лет колонии.