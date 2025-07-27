На футбольном поле под Гатчиной металлические футбольные ворота придавили ребёнка
Ночью 26 июля скорая медицинская помощь госпитализировала 12-летнего мальчика после игры в футбол. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Установлено, что в посёлке Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области школьник играл с друзьями в футбол на спортплощадке. В какой-то момент на ребёнка рухнули металлические ворота и придавили его. Мать потерпевшего была неподалеку, но самого момента падения тяжёлой конструкции не видела.
У мальчика диагностированы тяжёлые травмы, он помещён в отделение реанимации. Отмечается, что семья пострадавшего ребёнка ранее не попадала в поле зрения органов опеки и полиции. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и Следственного комитета Ленинградской области.
Ранее сообщалось о серьёзной травме пятилетнего ребёнка, которую он получил в детском саду во время прогулки.
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