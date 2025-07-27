«Меня съел диван»: В Татарстане сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию

27 июля 2025, 11:41

Сотрудники МЧС в Татарстане спасли мужчину, застрявшего в диване

Фото: Istock/DmyTo

В городе Лениногорске Республики Татарстан сотрудники МЧС спасли мужчину, который застрял в диване. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС в Telegram-канале.





По предоставленной информации, нога мужчины оказалась зажата в механизме дивана, и он был вынужден позвонить спасателям.

«Поступило сообщение, что в жилом многоквартирном доме по ул. Гагарина нога 69-летнего мужчины застряла в диване. Самостоятельно вытащить не удаётся», — сказано в публикации.