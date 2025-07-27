«Меня съел диван»: В Татарстане сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию
Сотрудники МЧС в Татарстане спасли мужчину, застрявшего в диване
В городе Лениногорске Республики Татарстан сотрудники МЧС спасли мужчину, который застрял в диване. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС в Telegram-канале.
По предоставленной информации, нога мужчины оказалась зажата в механизме дивана, и он был вынужден позвонить спасателям.
«Поступило сообщение, что в жилом многоквартирном доме по ул. Гагарина нога 69-летнего мужчины застряла в диване. Самостоятельно вытащить не удаётся», — сказано в публикации.Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС с помощью ручного инструмента разобрали часть мебели и высвободили потерпевшего. Пенсионер не пострадал и отказался от медицинской помощи.
Ранее сообщалось об инциденте, повлекшем за собой смерть молодой девушки из-за орального секса.