Давка на пляже произошла в США более 20 пострадавших
В результате давки на популярном пляже в Южной Каролине в воскресенье рано утром пострадали не менее 22 человек. Инцидент произошёл около часа ночи в Атлантик-Бич, сообщили представители пожарной службы округа Хорри, пишет The New York Post.
У 19 человек травмы на месте признали неопасными для жизни. Ещё троих госпитализировали в местные больницы.
Власти не исключают, что число пострадавших может возрасти. Причины давки пока не раскрываются.
В эти дни в Атлантик-Бич проходит ежегодный фестиваль культурного наследия, который включает живую музыку, встречи, вечеринки и развлекательные мероприятия. Мероприятие продлится с пятницы по понедельник. Кроме того, по данным сайта мэрии, традиционное байкерское ралли, приуроченное к этому времени, ежегодно собирает в регионе сотни тысяч гостей.