Давка на пляже произошла в США более 20 пострадавших

24 мая 2026, 14:03

Как минимум 22 человека пострадали при давке на пляже в США

В результате давки на популярном пляже в Южной Каролине в воскресенье рано утром пострадали не менее 22 человек. Инцидент произошёл около часа ночи в Атлантик-Бич, сообщили представители пожарной службы округа Хорри, пишет The New York Post.





У 19 человек травмы на месте признали неопасными для жизни. Ещё троих госпитализировали в местные больницы.



Власти не исключают, что число пострадавших может возрасти. Причины давки пока не раскрываются.



В эти дни в Атлантик-Бич проходит ежегодный фестиваль культурного наследия, который включает живую музыку, встречи, вечеринки и развлекательные мероприятия. Мероприятие продлится с пятницы по понедельник. Кроме того, по данным сайта мэрии, традиционное байкерское ралли, приуроченное к этому времени, ежегодно собирает в регионе сотни тысяч гостей.



