В аэропорту Кольцово началась давка из-за ложных выкриков о стрельбе

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово начались паника и давка из-за ложных выкриков о стрельбе, сейчас ситуация урегулирована, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает РИА Новости. Сообщения о стрельбе на территории Кольцово также опровергли.
«Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.В аэропорте также отметили, что организовали проверку, во время которой определят все причины и обстоятельства случившегося, транспортная полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, опрашивает свидетелей, очевидцев и работников воздушной гавани.
Проверку после случившегося также организовала Уральская транспортная прокуратура.
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