В двух школах Уфы возникли паника и давка после сообщений о минировании

Сообщения о минировании вокзалов, музеев, торговых центров и учебных заведений уже давно перестали быть какой-то редкостью и диковинкой. Вот и в столице Башкирии Уфе сразу в две школы поступила информация о находящихся в зданиях взрывоопасных предметах.