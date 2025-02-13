В двух школах Уфы возникли паника и давка после сообщений о минировании

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Сообщения о минировании вокзалов, музеев, торговых центров и учебных заведений уже давно перестали быть какой-то редкостью и диковинкой. Вот и в столице Башкирии Уфе сразу в две школы поступила информация о находящихся в зданиях взрывоопасных предметах.
Эти сообщения, казалось бы уже ставшие привычными в последние месяцы и даже годы, поступили в полилингвальную гимназию № 1 и в администрацию школы № 41, сообщает телеграм-канал SHOT. По существующему регламенту в обоих учреждениях образования началась немедленная эвакуация учеников, педагогического состава, административного и обслуживающего персонала.
Очевидно в данных учебных заведениях уделялось недостаточно внимания тренировкам и отработке действий при возникновении нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Школьники неорганизованной толпой бросились к выходам, на лестницах и в вестибюлях возникли паника и давка, несущие в таких случаях не меньшую опасность, чем непосредственно угроза взрыва. У зданий школ дежурят сотрудники экстренных служб, которые пытаются навести порядок и сделать эвакуацию более-менее организованной.
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Александр Бойцов