Ребёнка зажало у входа: давка на концерте Крида закончилась травмой
На концерте Егора Крида в Краснодар произошёл неприятный инцидент — в результате давки на входе пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Варвара пришла на выступление вместе с мамой в «Баскет Холл» 22 марта. Из-за большого скопления людей у входа образовалась давка, в ходе которой ребёнка зажало в металлическом ограждении.
После того как девочку удалось освободить, ей стало плохо: появились сильные боли в животе и тошнота. На место вызвали медиков, после чего пострадавшую вместе с матерью доставили в больницу. Врачи диагностировали сильный ушиб мягких тканей живота.
После осмотра девочка вернулась на концерт, однако застала лишь финальную часть выступления. Инцидент вновь привлёк внимание к вопросам безопасности и организации массовых мероприятий.
