Давший в долг невестке Ющенко депутат оказался одним из богатейших бизнесменов

10 февраля 2026, 13:37

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Сидюков оказался одним из самых состоятельных предпринимателей региона. Как сообщает Telegram-канал Baza, за несколько лет его доходы выросли в десятки раз, а сам он получил вид на жительство в Турции.