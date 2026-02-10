Давший в долг невестке Ющенко депутат оказался одним из богатейших бизнесменов
Бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Сидюков оказался одним из самых состоятельных предпринимателей региона. Как сообщает Telegram-канал Baza, за несколько лет его доходы выросли в десятки раз, а сам он получил вид на жительство в Турции.
Согласно прошлым декларациям, в 2019 году Сидюков заработал около 428 тысяч рублей, однако уже в 2020-м его доход увеличился до 60 миллионов, а в 2021 году превысил 152 миллиона. Примерно в этот период он оформил турецкий ВНЖ.
После ухода из парламента в 2022 году экс-депутат сосредоточился на бизнесе. На него переоформили доли в ряде предприятий, включая «Краснодарзернопродукт», агрофирмы «Калининская» и «Марьянская», а также винодельческие проекты «Мысхако» и «Вина Лефкадии». Его имя связывают и с компаниями в сфере строительства и логистики.
Отмечается, что предприниматель смог предоставить заем в размере 1,5 миллиарда рублей своему деловому партнеру Сергею Ефимцеву, которого в криминальных кругах знают под несколькими прозвищами. Около миллиарда рублей он передал наличными.
Косвенным подтверждением называют банковские выписки, согласно которым в 2023 году Сидюков снимал крупные суммы — 249 миллионов и 156 миллионов рублей. Официальных комментариев со стороны бизнесмена на момент публикации не приводится.
Читайте также: