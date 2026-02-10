В Перми студент более часа варился в кипятке в душевой общежития
В одном из общежитий Перми погиб студент после несчастного случая в душевой. Молодой человек потерял сознание и более часа находился под горячей водой, сообщает портал 59.ru.
По информации издания, учащийся упал в душе и не смог самостоятельно выбраться. Он пролежал в кипятке около полутора часов, из-за чего получил смертельные травмы. Спасти подростка не удалось.
В правоохранительных органах подтвердили, что погибший является несовершеннолетним. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка. В учебном заведении ситуацию пока не комментируют.
Читайте также: