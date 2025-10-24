«Даже не извинился»: в Москве девочка осталась без ноги из-за пьяного водителя
Семья школьницы, сбитой пьяным водителем в августе на Калужском шоссе, опасается, что он останется безнаказанным. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на мать пострадавшей.
В аварии 15-летняя девочка по имени Ксюша потеряла ногу. Виновника, 34-летнего Павла, задержали на двое суток, после чего отпустили под подписку о невыезде. Он заявил, что ехал со скоростью 70 км/ч при разрешенных 60, однако очевидцы заверяют, что она была гораздо выше.
На него завели дело о нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшем тяжкий вред здоровью. При этом за два месяца следствие не провело ключевые экспертизы: ни родителей, не свидетелей так и не допросили.
Родительница рассказала, что Павел даже не извинился. Ксюша провела шесть недель без движения, перенесла несколько операций и сейчас ждет протез. Все это время родители находились рядом с дочерью, так как ей необходим постоянный уход.
