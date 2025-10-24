«Даже не извинился»: в Москве девочка осталась без ноги из-за пьяного водителя

24 октября 2025, 15:16

Семья потерявшей ногу в ДТП в Москве девочки опасается, что виновника не накажут

Фото: iStock/peterscode

Семья школьницы, сбитой пьяным водителем в августе на Калужском шоссе, опасается, что он останется безнаказанным. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на мать пострадавшей.