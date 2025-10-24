В Приморье 3 млн требуют со школьника, воткнувшего ручку в глаз однокласснице
С 14-летнего школьника из Приморья требуют три миллиона рублей за травму, которую он оставил однокласснице. Об этом сообщает RT со ссылкой на мать девочки.
По данным телеканала, в апреле мальчик воткнул ручку в глаз сверстнице. На тот момент ему было 13 лет, и в силу возраста его не стали привлекать к уголовной ответственности. Сторона защиты пытается оспорить это. Семья пострадавшей настаивает на выплате компенсации родителями подростка, так он не имеет собственного заработка.
Сейчас девочка продолжает лечение — у нее опустилось верхнее веко, и ей, вероятно, предстоит сложная операция. После этого происшествия семья переехала во Владивосток. У ребенка психологическая травма — у школьницы случилась истерика, когда она заметила мальчика, похожего на ее обидчика.
