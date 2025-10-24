Во Владикавказе извращенец приставал к женщинам на улице
Во Владикавказе местные жители сообщили о мужчине, который приставал к незнакомкам на улицах города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Одна из пострадавших рассказала, что незнакомец преследовал её в центре Владикавказа, и ей пришлось забежать в магазин за помощью. Ситуация попала на видео: на кадрах видно, как женщина спешит в помещение, а мужчина идёт за ней. После этого он остался ждать у входа, но затем к нему подошёл прохожий, и они ушли.
По информации издания, этот мужчина ранее уже замечался на улицах города, когда донимал других женщин. Полиция начала проверку и уточняет обстоятельства инцидента.
