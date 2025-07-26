«Даже не подозревал»: Маленький мальчик умер от пожирающей мозг амёбы после купания в озере

26 июля 2025, 11:25

В США школьника убил паразит, поедающий мозг

Фото: Istock/peppi18

В США 12-летний школьник Джейсен Карр умер после купания в озере. Причиной смерти стала амёба, отравившая мозг ребёнка. Подробности сообщает издание Mirror.





Чрезвычайное происшествие случилось в Южной Каролине. Подросток искупался в озере Мюррей и заразился жутким паразитом, обитающим в тёплых и пресноводных средах.

«Мальчик даже не подозревал об опасности, поскольку не было никаких предупреждений об обитании бактерии в озере», — сказано в материале.