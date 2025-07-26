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Пятилетний мальчик получил разрыв почки в детсаду во время прогулки

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пятилетний мальчик получил серьезную травму в детском саду Соснового Бора в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.



Дошкольник вместе с другими ребятами отправился на прогулку. Во время нахождения на свежем воздухе мальчик споткнулся о каменную ступеньку и упал на нее.

Ребенок сразу же начал жаловаться на сильную боль в области живота. Работники учреждения сообщили обо всем родителям и передали мальчика им.

Спустя некоторое время пара своими силами доставила сына в больницу. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Екатерина Коршунова

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