Пятилетний мальчик получил разрыв почки в детсаду во время прогулки
Пятилетний мальчик получил серьезную травму в детском саду Соснового Бора в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Дошкольник вместе с другими ребятами отправился на прогулку. Во время нахождения на свежем воздухе мальчик споткнулся о каменную ступеньку и упал на нее.
Ребенок сразу же начал жаловаться на сильную боль в области живота. Работники учреждения сообщили обо всем родителям и передали мальчика им.
Спустя некоторое время пара своими силами доставила сына в больницу. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое.
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