Грузовик столкнулся с легковушкой в Московской области, два человека пострадали

26 июля 2025, 06:13

Фото: iStock/JTeivans

Двое человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области. Одного из пострадавших госпитализировала скорая помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.