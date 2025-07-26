Грузовик столкнулся с легковушкой в Московской области, два человека пострадали
Двое человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области. Одного из пострадавших госпитализировала скорая помощь. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.
Согласно данным сотрудников ГИБДД, авария произошла на территории городского округа Домодедово. На данный момент выясняются детали происшествия.
Кадры с места ЧП показывают тяжелые последствия: легковой автомобиль словно «расплющило». Он получил сильные деформации после столкновения и загорелся. Бампер, колесо и другие части легковушки разлетелись по дороге.
Грузовой автомобиль отделался повреждениями переднего бампера.
Ранее сообщалось, что амурского тигра сбили на трассе под Уссурийском в Приморье. Водитель внедорожника не успел затормозить, когда животное выскочило на дорогу. Машина снесла животное на огромной скорости: удар был такой силы, что в салоне сработали обе подушки безопасности.
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