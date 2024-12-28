Дебошир на борту: самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Баку

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку в Баку из-за буйного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел, когда Роман Пахомов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно: он кричал, оскорблял экипаж и пытался разбить иллюминатор.
Согласно свидетельствам пассажиров, на момент посадки на борт мужчина выглядел трезвым и спокойным. Однако во время полета он достал скрытый пакет с алкоголем и вскоре стал источником серьезных проблем. Пахомова удалось скрутить, но он оказался настолько силен, что разорвал пластиковые наручники и клейкую ленту, после чего начал наносить удары по иллюминатору.
Капитан воздушного судна принял решение о незамедлительной посадке в Баку, чтобы предотвратить возможные последствия для безопасности всех находившихся на борту. После приземления самолет был встречен полицией, которая задержала дебошира. По данным источников, когда Пахомов пришел в себя, он не смог вспомнить о произошедшем.
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Согласно свидетельствам пассажиров, на момент посадки на борт мужчина выглядел трезвым и спокойным. Однако во время полета он достал скрытый пакет с алкоголем и вскоре стал источником серьезных проблем. Пахомова удалось скрутить, но он оказался настолько силен, что разорвал пластиковые наручники и клейкую ленту, после чего начал наносить удары по иллюминатору.
Капитан воздушного судна принял решение о незамедлительной посадке в Баку, чтобы предотвратить возможные последствия для безопасности всех находившихся на борту. После приземления самолет был встречен полицией, которая задержала дебошира. По данным источников, когда Пахомов пришел в себя, он не смог вспомнить о произошедшем.
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Дарья Осипова