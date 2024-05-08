Дебошир попытался открыть дверь во время полета из Еревана в Москву

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На борту самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Еревана в Москву, произошел инцидент, из-за которого пришлось совершить аварийную посадку.
Как сообщает РЕН ТВ, один из пассажиров во время полета пытался открыть аварийную дверь.
Свидетели сообщили, что во время подъема воздушное судно, молодой человек, находившийся в конце салона, подошел к аварийной двери и стал дергать за ручку.
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Свидетели сообщили, что во время подъема воздушное судно, молодой человек, находившийся в конце салона, подошел к аварийной двери и стал дергать за ручку.
«Этот парень идет к стюардессе, я видел, как он подходил, перешел за штору, толкнул стюардессу и что-то начал делать. Я моментально подскочил с места в течение трех секунд. Светилась лампочка, дверь была повернута на 90 градусов», — рассказал один из пассажиров, который помог остановить нарушителя.Читайте также:
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Артем Кузьмин