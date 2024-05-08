Дебошир попытался открыть дверь во время полета из Еревана в Москву

В Москве сотрудники петербургской полиции задержали бойца ММА Ибрагима Исламова. В ночь на 25 апреля, будучи за рулём автомобиля Porshe, он выехал на встречную полосу и врезался в разводную часть Троицкого моста в Санкт-Петербурге.