Рейс Сочи — Петербург приземлился в Саратове из-за неадекватной пассажирки

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Самолет, который летел из Сочи в Петербург, приземлился в Саратове из-за неадекватной женщины.
Telegram-канал «ЧП Сочи» сообщает, что 17 января пассажиры самолета рассказали, что рейс сел в аэропорту Гагарин. Причиной посадки явилось неадекватное поведение одной из пассажирок.
Очевидицы сообщают, что женщина могла быть в состоянии алкогольного опьянения. Её сняли с самолета, а рейс был задержан на час.
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Очевидицы сообщают, что женщина могла быть в состоянии алкогольного опьянения. Её сняли с самолета, а рейс был задержан на час.
«Командир сказал, что заполнят документы, и мы полетим до пункта назначения», — сказала очевидица, пишет Telegram-канал.Ранее самолет Bombardier авиакомпании «Ямал», перевозивший 44 пассажира на рейсе из Горно-Алтайска в Салехард, был вынужден совершить посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
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Мария Фирсова